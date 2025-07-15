Hayrabolu'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

Hayrabolu'da Yaz Kur'an Kursları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 450 öğrencinin kaydolduğu yaz Kur'an kursları, 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumayı ve temel dini bilgileri öğreniyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Hayrabolu İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, AA muhabirine, bu yıl düzenlenen yaz Kur'an kurslarına 450 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Öğrencilerin kurslarda hem Kur'an-ı Kerim okumayı hem de temel dini bilgileri öğrendiğini anlatan Karakaya, kursların 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini ifade etti.

Karakaya, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini eğitimle tanışmaları ve dini değerleri öğrenmeleri açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kursa katılan Ferhat Rüzgar Bayraktar da kursta hem dini bilgiler öğrendiğini hem de yeni arkadaşlar edindiğini belirtti.

Ecrin Bora da kursta güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek arkadaşlarını kursa davet etti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

Silah bırakmaya başlayan PKK'dan çok konuşulacak "Öcalan" şartı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti

Gösterişli düğünün ardından balayı için gittikleri ülke belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.