Haydarabad'da Çıkan Yangında 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Haydarabad'da Çıkan Yangında 17 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Haydarabad kentinde bir konut binasında çıkan yangında en az 17 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı. Yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Başbakan Modi, can kayıpları için tazminat ödenecek dedi.

YENİ DELHİ, 18 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad kentinde bir konut binasında çıkan yangında en az 17 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yangın, pazar sabahı şehrin simgesel yeri olan Charminar bölgesi yakınlarındaki Gulzar House'da bulunan bir binada çıktı.

Yerel yönetim bakanı Ponnam Prabhakar, "Yangın sabah 06.00 civarında çıktı ve 06.16'da itfaiye olay yerine ulaştı. Ekipler içeride mahsur kalan insanları kurtarmaya çalıştı ancak alevler tüm binayı sarmıştı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, binadaki kişilerin çoğunun uykuda oldukları sırada yangının çıktığını belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Polisin yaptığı ön incelemede yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceği belirlendi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yangında yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, mağdurlar için tazminat ödeneceğini söyledi.

Hindistan'da konutlarda güvenlik standartlarının ihmal edilmesi ve yanıcı maddelerin uygunsuz şekilde depolanması nedeniyle yangınlar sıklıkla meydana geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar

Can pazarı kamerada! Gemi köprüye çarpınca askerler asılı kaldı
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser ve diyabet dahil 95 ilaç geri ödeme listesine alındı
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.