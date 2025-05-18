Haydarabad'da Çıkan Yangında 17 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 18 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad kentinde bir konut binasında çıkan yangında en az 17 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yangın, pazar sabahı şehrin simgesel yeri olan Charminar bölgesi yakınlarındaki Gulzar House'da bulunan bir binada çıktı.

Yerel yönetim bakanı Ponnam Prabhakar, "Yangın sabah 06.00 civarında çıktı ve 06.16'da itfaiye olay yerine ulaştı. Ekipler içeride mahsur kalan insanları kurtarmaya çalıştı ancak alevler tüm binayı sarmıştı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, binadaki kişilerin çoğunun uykuda oldukları sırada yangının çıktığını belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Polisin yaptığı ön incelemede yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceği belirlendi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yangında yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, mağdurlar için tazminat ödeneceğini söyledi.

Hindistan'da konutlarda güvenlik standartlarının ihmal edilmesi ve yanıcı maddelerin uygunsuz şekilde depolanması nedeniyle yangınlar sıklıkla meydana geliyor.