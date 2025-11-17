Haberler

Hayata Dönüş Operasyonu Davası Zaman Aşımından Düşürüldü

Güncelleme:
Bayrampaşa Cezaevi'nde 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleştirilen 'Hayata Dönüş Operasyonu' davası, zaman aşımına uğrayarak mahkeme tarafından düşürüldü. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, davanın uzamasına tepki gösterdi.

BAYRAMPAŞA Cezaevi'nde 19 Aralık 2000'de gerçekleştirilen 'Hayata Dönüş Operasyonu'na ilişkin, 39 er ile 157 rütbeli askerin yargılandığı dava zaman aşımından dolayı mahkeme tarafından düşürüldü.

Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan, 19 Aralık 2000 günü gerçekleştirilen 'Hayata Dönüş Operasyonu' davasında karar duruşması bugün Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın son duruşmasına avukatlar ve operasyonda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

'KARTALKAYA DOSYASI 9 AYDA BİTTİ, BİZİMKİ NEDEN 15 YIL SÜRDÜ'

Yapılan operasyonda hayatını kaybedenlerden Murat Ördekçi'nin ablası İclal Şirin söz alarak, "Olayın üzerinden 25 yıl, davanın açılmasının üzerinden 15 yıl geçti. Bir arpa boyu yol alınmadı. Kardeşim boş yere öldürüldü. Mahkumlar sakin şekilde tahliye edilebilirdi. Bu operasyonun emrini verenler hiç yargılanmadı. Kartalkaya dosyası 9 ayda bitti, bizimki neden 15 yıl sürdü" diyerek tepkisini dile getirdi.

15 YILLIK DAVADA KARAR

Mahkeme, operasyona ilişkin yargılamada olağanüstü zaman aşımı süresi olan 22 yıl 6 ayın dolduğunu belirterek dosyayı düşürdü. Karar verilirken, Ümraniye Cezaevi Operasyonu'na dair davada uygulanan zaman aşımı hükmü emsal olarak gösterildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
