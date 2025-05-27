Hayat Boyu Öğrenme Haftası Havza'da Sergi ile Kutlandı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Havza'da Sergi ile Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergi ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı. Sergi açılışını Havza Kaymakamı ve diğer protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergi ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı.

Havza Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen programın ardından sergi açılışı yapıldı.

Merkez Müdürü Kudret Ergül, 7'den 70'e herkese ulaşmanın çabasında olduklarını vurguladı.

Serginin açılışını Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ gerçekleştirdi.

Açılış sonrası protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Yarıda kalan maçta yapılan anons gündem oldu

Yarıda kalan maçta yapılan anonsa bakar mısınız
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine 1,4 milyar lira destek

İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.