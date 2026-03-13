Tekerlekli sandalyede kayak yaparak hayalini gerçekleştirdi

ERZİNCAN'da yaşayan 32 yaşındaki fiziksel engelli Ayşe Yalçın, çocukluk hayalini gerçekleştirerek tekerlekli sandalyesiyle kayak yaptı.

Erzincan'da yaşayan Ayşe Yalçın, 7 yaşındayken geçirdiği ameliyatın ardından yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmeye başladı. Erzincan merkezde bulunan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapan Yalçın'ın küçük yaşlardan beri kurduğu kayak yapma hayali, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçeğe dönüştü.

Kayak antrenörü Canser Atila ile iletişime geçen Yalçın'ın talebi üzerine harekete geçen ekipler, özel bir düzenek hazırladı. Tekerlekli sandalyeye takılan aparat sayesinde teleskiyi kullanarak yaklaşık 1800 metre rakıma çıkan Yalçın, ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Yalçın'a etkinlik kapsamında ayrıca yamaç paraşütü milli takım antrenörü Barış Çelik tarafından yamaç paraşütü yer eğitimi de verildi.

YAPABİLECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM

Kayak hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ayşe Yalçın, "Aslında benim küçüklükten beri hayalimdi. Ama yapabileceğimi hiç düşünmüyordum. Sadece televizyonda izlemekle yetindim. Ne kadar yapılabilir bilmiyordum. Ama çok güzel bir şekilde kayağımızı gerçekleştirdik bugün. Fiziksel engelinden dolayı bu olaylardan çekinip gelemeyecek arkadaşlarımı davet ediyorum Ergan Dağına. Gelsinler hiç çekinmesinler. Çok güzel ilgileniyorlar" diye konuştu.

İYİ Kİ VARSIN AYŞE

Kayak antrenörü Canser Atila, Yalçın'ın hayalini gerçekleştirmek için konuyu Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya ilettiklerini belirterek gerekli özel ekipmanların temini için destek sağlandığını ifade etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayşe Yalçın'ın azmi ve cesaretine dikkat çekti. Aydoğdu paylaşımında, "Hayat, 'yapamazsın' diyenlere inat Ayşe'nin cesaretiyle çok daha güzel. İyi ki varsın Ayşe. Senin cesaretin, hayal kurmaktan korkan herkese örnek olsun." ifadelerini kullandı.

