Haberler

Havza Kaymakamlığından gaziler onuruna yemek programı

Havza Kaymakamlığından gaziler onuruna yemek programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

İlçedeki özel bir tesiste Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

Ayvat, her zaman gazilerin hizmetinde olduklarını vurgulayarak, "Gazilerimiz bu vatan için kendilerinden geçmiş, vatan uğruna yaralanmışlar ama gerektiğinde yeniden vatan için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyecek kahramanlardır. Tüm şehit ve gazilerimizden Allah rahmet eylesin. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı uzun ömürler dilerim." ifadelerini kullandı.

İkiz ise her daim gazi ve gazi yakınlarının yanlarında olduklarını ifade etti.

Saat da bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin sağlanması adına önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.