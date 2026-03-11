Haberler

Havza'da trafik jandarmasından kırsal mahallelerde bilgilendirme çalışması

Havza'da trafik jandarmasından kırsal mahallelerde bilgilendirme çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı, kırsal mahallelerde trafik güvenliği için bilgilendirme çalışmaları düzenledi. Teravih namazı sonrası yapılan eğitimde, yeni düzenlemeler ve trafik kuralları hakkında sürücüler bilgilendirildi.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma ekipleri tarafından kırsal mahallelerde bilgilendirme çalışması yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son düzenlemelerle ilgili yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında teravih namazı sonrası Kamlık ve Çayırözü mahalle kahvehanelerinde eğitim gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalara özellikle standart dışı Amerikan Pres Plaka (APP) plaka başta olmak üzere trafik kuralları hakkında uyarı yapıldı.

Bilgilendirme ve eğitim çalışmasında emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlalleri ve araç donanımlarına ilişkin yeni düzenlemeler ve kurallar hakkında sürücüler bilgilendirildi.

Ekipler, yapılan denetimlerin temel amacının ceza kesmek değil, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı

Geceye damga vuran görüntü!
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! 'Tur Aslan'ın' diyor

Galatasaray yapay zekanın da ayarlarıyla oynadı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış