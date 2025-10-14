Haberler

Havza'dan Umreye İlk Kafile Uğurlandı

Havza'dan Umreye İlk Kafile Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 60 kişilik kafile, Kevser Camisi önünde düzenlenen törenle yolcu edildi. Törende dualar edilerek ibadet ve kurallar hakkında bilgi verildi.

Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

Özel bir firmayla umreye gidecek 60 kişi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından şirket yetkilileri tarafından umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Törene katılan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, "Allah tüm kardeşlerimizin niyetlerini kabul etsin, herkese kutsal mekanlara gitmeyi nasip etsin." dedi.

Umre yolcuları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, yapılan konuşma ve duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret belli oldu

Mert Yazıcıoğlu'nun "Kuruluş Orhan"dan alacağı ücret belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.