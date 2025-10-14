Havza'dan Umreye İlk Kafile Uğurlandı

Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

Özel bir firmayla umreye gidecek 60 kişi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından şirket yetkilileri tarafından umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Törene katılan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, "Allah tüm kardeşlerimizin niyetlerini kabul etsin, herkese kutsal mekanlara gitmeyi nasip etsin." dedi.

Umre yolcuları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, yapılan konuşma ve duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.