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Havza'da SED Ailelerine Aile Kampı Etkinliği

Havza'da SED Ailelerine Aile Kampı Etkinliği
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Havza'da Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan aileler için Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte doğa yürüyüşü, oyunlar ve bilgilendirmelerle psikososyal gelişim ve motivasyon desteklendi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün sorumluluk alanında yaşayan ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ailelere yönelik "Aile Kampı" etkinliği düzenlendi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü işbirliğinde Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, SED hizmetinden yararlanan aileler çocuklarıyla birlikte katıldı.

Etkinlikle aile ve çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi, toplumsal uyumlarının güçlendirilmesi, sosyal, akademik, bilimsel ve kültürel ortamlarla buluşturulmaları, tarihi ve doğal değerleri yerinde tanımaları ile yeni eğitim öğretim yılı öncesinde motivasyonlarının artırılması amaçlandı.

Etkinlik kapsamında çocuklara ve ailelere doğanın korunması, çevre bilinci ve doğayla uyumlu yaşam konularında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar ayrıca doğa yürüyüşüne katıldı, öğle yemeğinde bir araya geldi. Dart, balon patlatma, çuval yarışı ve halat çekme gibi çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitim ve öğretim yılı öncesi ailelerimizin ve çocuklarımızın okul öncesi moral ve motivasyonlarına katkı sunmak bizleri mutlu etti. İnşallah hayatın her alanında etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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