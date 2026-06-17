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Havza Fen Lisesi'nden Eğitim Reformları ve Teknoloji Üzerine MUN Konferansı

Havza Fen Lisesi'nden Eğitim Reformları ve Teknoloji Üzerine MUN Konferansı
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Havza Fen Lisesi, 20 ve 21. yüzyıl eğitim reformları ile eğitimde teknoloji kullanımı konulu Model United Nations (MUN) konferansı düzenledi. Konferansa farklı lise öğrencileri katıldı, okul müdürü Bekir Kaya konuşmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler ülkelerini temsil ederek görüşlerini paylaştı.

Havza Fen Lisesi tarafından Model United Nations'26 (MUN) konferansı, "20 ve 21. yüzyıl eğitim reformları ve eğitimde teknoloji kullanımı" konu başlığında düzenlendi.

Konferansa 25 Mayıs Anadolu Lisesi, Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi, Havza Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Recep Şahin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Merzifon Fen Lisesi ile Suluova Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi salonunda gerçekleştirilen konferans, okul müdürü Bekir Kaya'nın konuşması ile başladı.

Kaya, konferansın Birleşmiş Milletler toplantılarının ve uluslararası diplomasi süreçlerinin lise ve üniversite öğrencileri tarafından canlandırıldığı akademik bir simülasyon ve münazara etkinliği olduğunu anlatarak, "?Dünyanın iletişimle birlikte uzak yerlerinin birbirinin içine geçtiği bir çağı yaşıyoruz. ?Havza Fen Lisesi olarak tarihini, kültürünü çok iyi bilen, bunları özümsemiş geleceğe ümit taşıyan, gelecek zamanların inşasında görev alacak gençlerimizi geleceğe hazırlanması ve devletimizi temsil edecekleri bir vizyona kavuşturmak için bu konferansı düzenledik." dedi.

Konuşmanın ardından iki günde beş oturum halinde gerçekleştirilecek konferansın ilk oturumu yapıldı.

Konferansın ilk oturumunda farklı ülkeleri temsil eden öğrenciler 20 ve 21.yüzyıl eğitim reformları ve eğitimde teknoloji kullanımı konusundaki görüş, düşünce ve fikirlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
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