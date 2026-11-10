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Havza'da kış trafik tedbirleri toplantısı Kaymakam Samet Serin başkanlığında yapıldı

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Havza'da kış trafik tedbirleri ile kar ve buzla mücadele toplantısı Kaymakam Samet Serin başkanlığında yapıldı. Toplantıda kış lastiği uygulaması gibi konularda sürücülere uyarı yapılması ve kara yolu güvenliği bilinci oluşturulması hedeflendi.

Havza'da Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon Toplantısı Kaymakam Samet Serin başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Serin, kaymakamlıkta düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri ile sürücülerin trafik kuralı ihlallerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirileceğini söyledi.

Kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarca bir plan dahilinde tedbirlerin alınması, denetimin yanında koordinasyonun sağlanmasının önemli olduğunu belirten Serin, "Bu süreçte sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak kara yolu güvenliği bilinci oluşturulması önem arz etmektedir. Özellikle kış lastiği uygulaması gibi konularda sürücülere uyarıların yapılması elzem. Alınacak tedbirlerle trafik açısından ilçemizde ve bölgemizde kış aylarını rahat şekilde geçirmek, vatandaşlarımızın trafikte rahat ve güvenliği sağlamayı hedeflemekteyiz. Havza konumu itibarıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı ve aynı zamanda kış koşullarının sert yaşandığı bir bölge. Bu sebeple alınacak tedbirlerin büyük hassasiyetle yürütülmesi önemli." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise kış ayları için gerekli hazırlıkları yaptıklarını, gerekli durumlarda diğer kurum ve kuruluşlara destek verileceğini kaydetti.

Toplantıda kış lastiği, kara yollarında kar ile mücadele tedbirleri, halkın toplu taşıma vasıtalarından yararlanmalarının teşviki, kara yollarının güvenliği, sürücülere yönelik çalışmalar gibi konular görüşüldü.

Toplantıya ilgili kurum ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA
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