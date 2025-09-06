Haberler

Havsa'da 8. Yöresel Ev Yemekleri Yarışması Düzenlendi
Havsa ilçesinde gerçekleştirilen 24. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında, 8. Yöresel Ev Yemekleri Yarışması yapıldı. Katılımcılar, jüriye lezzetli yemekler sundu ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Havsa ilçesinde 24. Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali kapsamında 8. Yöresel Ev Yemekleri Yarışması düzenlindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar birbirinden lezzetli ve özenle hazırlanmış yemekleri jüriye sundu.

Jürinin değerlendirmesinin ardından yarışmada dereceye giren isimler açıklandı.

Ev yemeklerinde Gamze Kurtulmuş, hamur işinde Şeyma Sırkıntı ve tatlıda Nermin Çetin birinciliği kazandı.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından yemekler katılımcılara ikram edildi.

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, yarışmaya katılanları ve dereceye girenleri tebrik etti.

Yarışmanın gelenekselleştiğini dile getiren Özden, "Yeni lezzetlerde, yeni tatlarda ve nice festivallerde buluşmak dileğiyle. Emeği geçen jüri üyelerimize ve sponsorlarımıza da sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
