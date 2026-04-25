Hava sıcaklığı eksi derecelere düştü, nisanda da soba yaktılar

ARDAHAN'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü.

ARDAHAN'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Birçok ilçede termometreler eksi dereceyi görürken, Ardahanlılar nisan ayında da soba yakmaya devam etti.

En düşük hava sıcaklığı Damal'da eksi 6,6, Göle'de eksi 4,8, Hanak'ta eksi 3,7, Ardahan merkezde eksi 3,8, Posof'ta eksi 2,7, Çıldır'da eksi 5,2 derece olarak ölçüldü. Kasımda başlayan soğuk havalarla birlikte yakılan sobalar, nisan ayında da sönmedi. Evlerin yanı sıra işletmelerde de soba yakılmaya devam ediyor. Kentte çay ocağı işletmecisi Erkan Akbulak, ısınmak için soba yakmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Bu sene kış geç geldi ama çökmüş, geç bitti. Onuncu ayda kış geldi, halen daha karın, kışın altındayız. Soba yakmazsak durulması mümkün değil. Müşteriler gelmez çay satamayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor

Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! 300 liraya satılıyor
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış

Kördüğümü çözecek araç! Satıp birebir aynısını almış