Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mısır'dan gelen askeri heyeti kabul etti
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Mısır Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tümgeneral Mohammed Ahmed Mostafa Mohammed Saleh ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 27-30 Nisan tarihleri arasında Türkiye-Mısır Hava Kuvvetleri 3'üncü Karargah Görüşmeleri kapsamında ülkemizde bulunan Mısır Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tümgeneral Mohammed Ahmed Mostafa Mohammed Saleh ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti."