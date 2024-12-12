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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu Azerbaycan'da temaslarda bulundu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu Azerbaycan'da temaslarda bulundu
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Kadıoğlu'nun bakanlığı ziyaret ederek Hasanov'la bir araya geldiği bildirildi.

Hasanov, Ermenistan sınırındaki durumla ilgili Kadıoğlu ve beraberindeki heyeti bilgilendirdi, Ermenistan'ın yeniden silahlanmasının bölgenin barış ve istikrarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemine değinen Hasanov, Türk savunma sanayiinin gelişiminin gurur verici olduğunu belirtti.

Görüşmede, dünyadaki son çatışmaların modern savaş yöntemlerinin iki ülke tarafından birlikte analiz edilmesi ve öğrenilmesi gerekliliğini zorunlu kıldığı vurgulanan açıklamada, görüşmede askeri işbirliği ve bölgesel güvenlik konularda detaylı görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Kadıoğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ve Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay'la da görüştü.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret eden Kadıoğlu, törenle karşılandı. Kadıoğlu burada Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Namig İslamzade ile bir araya geldi, faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Kadıoğlu, Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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