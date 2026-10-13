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Hava Kuvvetleri, karaciğer greftini Erzurum'dan Antalya'ya ambulans uçakla ulaştırdı

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Hava Kuvvetleri, karaciğer greftini Erzurum'dan Antalya'ya ambulans uçakla ulaştırdı
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MSB, Antalya'da acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için karaciğer greftinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırıldığını duyurdu. Bakanlık, ekiplerin zamanla yarıştığı operasyonun ardından vatandaşa acil şifalar diledi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'da acil organ nakli bekleyen vatandaş için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak ile Erzurum'dan karaciğer grefti ulaştırıldığını duyurdu.

MSB'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zamana karşı yarışta umut kazandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için karaciğer grefti, ekiplerimizin zamanla yarıştığı titiz ve hızlı bir operasyonla Erzurum'dan Antalya'ya emniyetle ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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