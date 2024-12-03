Hattuşa Antik Kenti Sisle Kaplandı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa, sisle kaplandı.

Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de, etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi farklı bir güzellik sunuyor.

Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan 8 bin yıllık Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'nde sis etkili oldu.

Antik kent ile Boğazkale ilçe merkezinin tamamında etkili olan sis, Hattuşa'nın zirvesi Sfenksli Kapı'dan gözlendi.

Yerleşim alanının bulunduğu vadiyi tamamen kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.