Haberler

Hatimoğulları, 6-8 Ekim'in 12. yılında Demirtaş ve Yüksekdağ için tahliye istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatimoğulları, 6-8 Ekim'in 12. yılında Demirtaş ve Yüksekdağ için tahliye istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, 6-8 Ekim olaylarının 12. yıl dönümünde olayların aydınlatılmasını ve yaşamını yitirenlerin faillerinin açığa çıkarılmasını istedi. Kobani davasını eleştiren Hatimoğulları, Yüksekdağ, Demirtaş ve MYK üyeleri için tahliye çağrısı yaptı.

(ANKARA)- Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6-8 Ekim olaylarının 12. yıl dönümünde, "6-8 Ekim bütün boyutlarıyla aydınlatılmalı; yaşamını yitiren yurttaşlarımızın failleri açığa çıkarılmalı, adalet sağlanmalıdır" dedi. Hatimoğulları, Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş için tahliye çağrısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olayların yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olayların aydınlatılmasını isteyen ve Kobani davasındaki yargılama sürecini eleştiren Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Hakikatin üzerindeki örtü 12 yıldır kaldırılmayı bekliyor...

Yıllardır aynı çağrıyı yapıyoruz: 6-8 Ekim bütün boyutlarıyla aydınlatılmalı; yaşamını yitiren yurttaşlarımızın failleri açığa çıkarılmalı, adalet sağlanmalıdır.

Hukuki meşruiyetten yoksun, göstermelik bir yargılamadan ibaret olan Kobani Kumpas Davası'yla yıllardır haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, MYK üyelerimiz ve bütün arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmalıdır."

Kaynak: ANKA
Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var

Şehirde alarm verildi! Tam 10 saat sürecek
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

CHP'li başkan sabaha karşı tutuklandı!

Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler

8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler
Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte

"Başı dertte" diyerek kötü haberi duyurdular!

Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Sessiz sedasız dev indirim geldi! Hesaplar bir gecede değişti
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı