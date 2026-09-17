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Hatay - Yola beton dökerek trafikte ilerleyen mikser kamerada

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir beton mikserinin, yola beton dökerek trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir beton mikserinin, yola beton dökerek trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde caddede seyir halindeki bir beton mikseri, yola beton dökerek trafikte ilerledi. Durumu fark eden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, mikserden akan betonun, yola döküldüğü ve sürücünün bu şekilde ilerlediği anlar yer aldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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