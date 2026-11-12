Hatay Yayladağı'nda yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Hatay Yayladağı'nda yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yavuz Selim İlkokulu'nda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul personeli Zafer Hüneri'nin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul personelinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçedeki Yavuz Selim İlkokulu'nda meydana geldi. Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Öğrencinin durumunu fark eden okul personeli Zafer Hüneri, vakit kaybetmeden müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Hüneri'nin müdahalesiyle öğrencinin soluk borusundaki yiyecek çıktı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.