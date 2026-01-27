Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu'nu makamında kabul ederek bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kuyubaşıoğlu, ziyarette, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Vali Masatlı'ya bilgi verdi.
Masatlı da Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.