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Hatay Samandağ'da 19 Eylül-3 Ekim'deki uygulamalarda 3 hükümlü, 12 şüpheli yakalandı

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Hatay Samandağ'da 19 Eylül-3 Ekim'de yapılan asayiş uygulamalarında 3 hükümlü ve 12 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda 58 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 12 fişek ele geçirildi; hükümlüler cezaevine gönderildi, 12 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül-3 Ekim'de asayiş uygulamaları yaptı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 58 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.

Hükümlüler cezaevine gönderildi, 12 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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