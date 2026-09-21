Hatay Payas'ta eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Hatay Payas'ta eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Payas'ta dün evde tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Pompalı tüfekle vurulan eşi hastanede hayatını kaybetmiş, polis zanlıyı gözaltına almıştı.
Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi'ndeki evde dün tartıştığı eşi Emine Çil'i (47) pompalı tüfekle öldüren Kadir Çil'in (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eşi Kadir Çil tarafından pompalı tüfekle vurulan Emine Çil, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.
Kaynak: AA