Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Hatay İskenderun'da aranan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'ine adli kontrol uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda, S.G, Y.Y. ve A.E.F. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve Y.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.E.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri üste büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!
Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor

Denize kıyısı yok ama Ege'ye balık gönderiyor! Tanesi 100 lira
Koronavirüse yakalandı, hayatı kabusa döndü! 5 yıldır yemek yiyemiyor

Koronavirüs geçirdi, 5 yıldır bitmeyen bir kabusu yaşıyor
Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı

Telefonu bir an bırakmadı! Altınlarını sarraf son anda kurtardı
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

Bu belgeyi vermeyen yandı! Kartı kapatılacak
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar

Okulu pompalı tüfekle hedef aldı! Ablasının anlattıkları kan dondurdu