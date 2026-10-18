Hatay İskenderun'da aranan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'ine adli kontrol uygulandı

Hatay İskenderun'da aranan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'ine adli kontrol uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda, S.G, Y.Y. ve A.E.F. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve Y.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.E.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA