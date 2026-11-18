Hatay İskenderun'da 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, silah veya mermi bulundurma suçundan hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan aranan İ.K'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA