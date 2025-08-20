Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğulma olayı
Çevlik Sahili'nde denize giren 5 arkadaş sürüklenirken, kurtarma ekipleri tarafından kumsala çıkarıldı. Müdahale edilen 19 yaşındaki Hasan Güngör kurtarılamadı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Çevlik Sahili'nde denize giren 5 arkadaşın suda sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla 5 kişi kıyıya çıkarıldı.
Sahilde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Güngör (19) kurtarılamadı.
Sudan çıkarılan diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel