Hatay'ın Kumlu İlçesinde Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kumlu İlçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Reyhanlı-Kumlu kara yolu Kırcaoğlu mevkisinde seyreden Ömer Tan kontrolündeki 40 AAB 141 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 31 AGA 96 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücü Ömer Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçlarda bulunan yaralı 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tan'ın, İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel