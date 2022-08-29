Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberleri! Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güncel Haberler

Hatay haberleri! Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay gündem haberi... Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Cem Genco - Güncel

Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title