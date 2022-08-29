Hatay haberleri! Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Hatay gündem haberi... Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.