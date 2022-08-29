Hatay haberleri! Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Güncel Haberler Hatay gündem haberi... Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay haberleri! Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.