Hatay haberi! Hatay'da 3 bin 670 litre sahte içki ele geçirildi Güncel Haberler Hatay haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinde 3 bin 670 litre sahte içki geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinde 3 bin 670 litre sahte içki geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'ndeki bir ikamette sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen baskında 3 bin 670 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ev sahibi C.U'yu gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu Jandarma Samandağ Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay haberi! Hatay'da 3 bin 670 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.