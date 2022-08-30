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Hatay haber | Hatay'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Hatay haber | Hatay'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hatay haberler: Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Narlıca Mahallesi'ndeki E.D'ye ait eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 10 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan aseton şişeleri ele geçirildi.

Polis, E.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cem Genco - Güncel

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