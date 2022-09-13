Hatay gündem haberleri | Hatay Valisi Doğan, Aççana Höyük'teki sezon kazısını inceledi
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Hatay yerel gündem haberine göre Hatay Valisi Rahmi Doğan, Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te devam eden sezon kazısında inceleme yaptı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te devam eden sezon kazısında inceleme yaptı.
Valiliğin açıklamasına göre, höyükteki arkeolojik çalışmaları inceleyen Doğan, kazı başkanı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Akar'dan bilgi aldı.
Doğan, ekibe çalışmalarında başarılar diledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Doğan, arkeolojik çalışmaların, hem kent tarihinin derinliklerinin ortaya çıkarılması hem de turizm açısından önemli olduğunu ifade etti.