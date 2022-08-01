Hatay gündem haberleri... Hatay'da bir çiftliğin deposunda yangın çıktı Hatay haber: Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftliğin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde bir çiftliğin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Deliçay Mahallesi'nde, Ahmet Acar'a ait çiftliğin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, saman ve tahıl bulunan depodaki yangının çevredeki binalara sıçramaması için çalışma başlattı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Güncel AA / Burhan Ateş Güncel Haberler

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