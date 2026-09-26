Hatay Erzin'de yunuslar bota eşlik etti, anlar cep telefonuyla görüntülendi

Hatay Erzin'de yunuslar bota eşlik etti, anlar cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Sahili açıklarında ilerleyen bota bir grup yunus eşlik etti. Su yüzeyine peş peşe sıçrayan yunusların bota eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
HATAY'ın Erzin ilçesi Burnaz Sahili'nde su yüzeyine çıkan yunuslar, cep telefonuyla görüntülendi.
Burnaz Sahili açıklarında ilerleyen bota bir grup yunus eşlik etti. Yunuslar, su yüzeyine peş peşe sıçrayarak ilerlemesi ortaya renkli görüntüler çıktı. Yunusların bota eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı