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Hatay Dörtyol'da boğazına yemek kaçan Bayrak'ı polisin Heimlich manevrası kurtardı

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Hatay Dörtyol'da boğazına yemek kaçınca nefes almakta zorlanan Turgay Fahri Bayrak, yaklaşık 100 metre ilerideki polis ekiplerinden yardım istedi. Polis memurlarının Heimlich manevrasıyla yeniden nefes almaya başlayan Bayrak, kendisini kurtaran personele teşekkür etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde boğazına yemek kaçınca nefes almakta zorlanan Turgay Fahri Bayrak, kendisine Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti.

Eşiyle birlikte motosikletle yola çıkan Turgay Fahri Bayrak'ın boğazına yemek kaçtı. Nefes almakta zorlanan Bayrak, yaklaşık 100 metre ileride bulunan polis ekiplerinden yardım istedi. Durumu fark eden polis memurları, Bayrak'a Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan Bayrak'ın kurtarıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşadıklarını anlatan Bayrak, "Polis ekiplerinin yanına geldiğimizde eşim bağırarak yardım istedi. Görevli memurlar hemen durumu anladı. Kaskımı ve gözlüğümü çıkardılar. Heimlich manevrası uyguladılar. İkinci müdahalede yere düştüm. Yerde de müdahaleye devam ettiler ve nefes almaya başladım. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bütün personele çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çok özverililer. Eşim su istediğinde komiserimiz koşarak getirip verdi. Hepsine minnettarım. Bu şekilde hayata yeniden tutunduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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