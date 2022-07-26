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Hatay'daki tarihi ruhban okulu sanat merkezine dönüştürülecek

Hatay'daki tarihi ruhban okulu sanat merkezine dönüştürülecek

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Fransız işgal yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen tarihi yapının, sanat merkezine dönüştürüleceği bildirildi.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Fransız işgal yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen tarihi yapının, sanat merkezine dönüştürüleceği bildirildi.

Kırıkhan Belediyesinden yapılan açıklamada, Hatay Valisi Rahmi Doğan, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un, Fransızlar tarafından ruhban okulu olarak inşa edilen, daha sonra ilkokul olarak kullanılan tarihi binada incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteğiyle tarihi binanın kültür, sanat ve eğitim merkezine dönüştürüleceği ifade edildi.

Proje kapsamında tarihi binada konferans salonu, eğitim atölyeleri ve sergi alanının da yer alacağı kaydedildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Ayhan Yavuz Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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