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Hatay'daki orman yangına havadan müdahale tekrardan başladı

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrardan başladı. Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde dün öğlen saat 13.57'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı.

Hatay'daki orman yangına havadan müdahale tekrardan başladı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrardan başladı.

Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde dün öğlen saat 13.57'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti.

Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

Güzelyayla Belen Hatay Güncel Haberler

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