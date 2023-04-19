Hatay'daki çadır kentte çocuklar için cimnastik parkuru kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, çadır kentte çocuklara yönelik cimnastik parkuru oluşturuldu.

İlçede hizmet veren Erdem Yetgin Cimnastik Kulübü, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Numune Evler Mahallesi'ndeki çadır kentte barınan çocuklar için cimnastik parkuru kurdu.

Çocukların çeşitli oyunlarla eğlendiği alan, psikososyal destek sürecine katkı sağlıyor.

Kulüp yöneticisi ve cimnastik antrenörü Erdem Yetgin, AA muhabirine, cimnastik parkuru sayesinde depremzede çocukların yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Çadır kent sorumlusu Ömer Burgaç da katkıları için kulüp yönetimine teşekkür etti.