Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kamerada

Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, bir otomobilin diğerine çarpmasıyla başladı ve ardından 2 TIR da dahil olmak üzere toplam 5 araca zarar verdi.

HATAY'da, 5 aracın karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Payas-Dörtyol D-817 kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobille çarpıştı. Savrulup karşı şeride geçen otomobil, 1 otomobil ve 2 TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı trafikte ilerleyen başka aracın kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
