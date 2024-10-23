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Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Hatay'ın Belen ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İssume Mahallesi'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.

Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Belen Yaşam hatay Kaza

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