Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İssume Mahallesi'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.
Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.