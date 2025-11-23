Hatay'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

HATAY'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Altınözü ilçesi Altınözü-Antakya kara yolu Enek mevkisinde meydana geldi. Trafikte ilerleyen, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. Kazada araçlardaki 7 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.