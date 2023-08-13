Hatay'da Zeytinlik ve Makilik Alanlarda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Defne ilçesi Subaşı Mahallesi ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana gelen yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlar, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'da 2 farklı noktada meydana gelen yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

HATAY - Hatay'da 2 farklı zeytinlik ve makilik alanda meydana gelen yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınlar; Defne ilçesi Subaşı Mahallesi ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangınlar, ormanlık alana sıçramadan bölge halkının da yardımıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.