Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da YEDAM'ın deprem sonrası çalışmaları 56 kişiyi sigaradan kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürerek 56 kişinin sigarayı bırakmasına destek oldu. Merkez, Antakya Serinyol'daki prefabrik ofiste bağımlılık danışmanlığı da sunuyor.

Hatay'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yürüttüğü çalışmalarla 56 kişinin sigarayı bırakmasına destek oldu.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki prefabrik çalışma ofisinde hizmet veren YEDAM'da, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Merkezde, stres ve kaygının da neden olduğu tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" sloganıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda YEDAM ekipleri, okullarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında seminerler ve eğitimler vermenin yanı sıra kentin farklı noktalarında açtıkları stantlarla tütün ve diğer bağımlılıklara karşı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyanları merkeze yönlendirerek bağımlılıktan kurtulmaları için gerekli desteği sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından da "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" sloganıyla sahada çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 56 kişinin sigara bağımlılığından kurtulmasını sağladı.

"Elektronik sigaranın zararları tütünle çok benzer"

YEDAM Bölge Koordinatörü ve Sosyal Hizmet Uzmanı Zehra Bulut, AA muhabirine, merkeze başvuran bağımlı bireylerin ilk olarak stres ve kaygılarını azaltmaya, ardından da onları bağımlılıktan uzaklaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gençler arasında elektronik sigara kullanımının çok fazla olduğunu vurgulayan Bulut, "Elektronik sigaranın zararları aslında tütünle çok benzerdir çünkü içerisinde nikotin denilen sıvı aynı şekilde bulunuyor. Daha popüler bir şekilde görünebilmek, arkadaş ortamında kabul görmek adına ve daha estetik gözüktüğü için çok fazla tercih edilebiliyor. Tütünle aynı bağımlılık riski ve içerisindeki zehir de aynı." diye konuştu.

Tütün bağımlılığındaki en temel faktörlerden birinin ebeveynler olduğunun altını çizen Bulut, anne babalara sigaradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı

190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat lideri...
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Ormana giren ceplerini dolduruyor! Bir günde 7 bin 500 TL kazanıyorlar
Kylie Jenner’ın defilede 50 milyon dolarlık sütyeni giymesi tartışma yarattı, markadan yanıt geldi

50 milyon dolarlık sütyen tartışma yarattı, markadan yanıt geldi
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var