Hatay'da yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı - Haberler

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Hatay'da yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı

AA - Mustafa Özer - Güncel
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Hatay'da yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ayağından yaralı ve bitkin halde bulunan tilki, tedavi altına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde ayağından yaralı ve bitkin halde bulunan tilki, tedavi altına alındı.

Bir grup vatandaş, Gözcüler Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde bitkin halde yaralı tilki gördü.

Tilki, ihbar üzerine Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince bulunduğu yerden alındı.

Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen tilki, burada tedavi altına alındı.

Tilki, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

AA / Mustafa Özer - Güncel

Narenciye, Gözcüler, Hatay, Güncel, Haberler

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