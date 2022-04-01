Hatay'da uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Hatay'da uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA - Mehmet Gürkan - Güncel
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Hatay'da uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, örgütlü olarak işlenen "göçmen kaçakçılığı" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda, 37 Suriye uyruklu göçmen yakalanırken, aramalarda, 34 kök kenevir bitkisi, 3 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 38 sahte düzenlenmiş kimlik kartı ve 30 cep telefonu ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla A.K, C.U.T. ve B.C. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve C.U.T. tutuklanırken, B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

Uyuşturucu, Antakya, Göçmen, Hatay, Güncel, Haberler

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