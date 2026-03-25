Hatay'da evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Hatay'da banyo ve mutfakta uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheliden biri tutuklandı. Jandarma, 1,5 kilogram esrar ve 30 kök kenevir ele geçirdi.

Hatay'da evlerinin banyo ve mutfağında uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun ilçesindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerin banyo ve mutfağında 1,5 kilogram esrar, saksılara ekili 30 kök kenevir, hassas terazi, aydınlatma düzeneği ve sıvı gübre ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
