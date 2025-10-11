Haberler

Hatay'da Trafik Kazası: 2'si Ağır 7 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, Enek kavşağında meydana geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Ş.Y. idaresindeki 06 COJ 71 plakalı hafif ticari araç, Altınözü-Antakya yolu Enek kavşağında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AYP 811 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
