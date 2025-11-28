Hatay'da Trafik Çizgileri ve Yaya Geçitleri Yenilendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yıpranan trafik çizgileri ve yaya geçitleri yenilendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçede okul önleri ve ana arterler başta olmak üzere zamanla yıpranarak görünürlüğünü kaybeden yaya geçitlerini inceleyerek raporladı.

Hazırlanan rapor doğrultusunda, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince trafik çizgileri ve yaya geçitleri boyandı.