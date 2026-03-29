Erzin ilçesinde tırla çarpışan tankerdeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir tır ile tanker çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde tırla çarpışan tankerdeki 2 kişi yaralandı.
Mahmutlu Mahallesi'ndeki yolda sürücüleri öğrenilemeyen 50 AAS 566 plakalı tır ile 34 UN 4145 plakalı tanker çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, portakal bahçesine girdi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla tankerden çıkarılan sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak