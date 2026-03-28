Hatay'da TIR'ın refüje çıktığı anlar kamerada

HATAY'ın Defne ilçesinde şoförünün kontrolünü yitirdiği TIR'ın refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Güneysöğüt mevkisinde bulunan bir okulun önünde meydana geldi. Yaya geçidinde duran otomobile çarpmamak için şoförü H.A.'nın ani manevra yaparak kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen iş makinesi yüklü TIR, refüje çıkıp, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çevrede kısa süreli panik oluştu. O anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

