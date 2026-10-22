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Hatay'da tehdit iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, 4 tüfek bulundu

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Hatay'da bir kişiyi ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tüfek, 295 tabanca fişeği, 30 av tüfeği kartuşu ve 3 şarjör ele geçirildi.

Hatay'da bir kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın ölümle tehdit edildiğine yönelik şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tüfek, 295 tabanca fişeği, 30 av tüfeği kartuşu ve 3 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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